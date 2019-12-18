В Саратове парень украл с дачи скейтборды и шуруповерты
Юноша во всем признался
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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 27-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГВД, 17 декабря кто-то сломал входную дверь с дачи в СНТ «Домостроитель» и унгес три скейтборда, болгарку, дрель, перфоратор и два шуруповерта.
Сумма ущерба составила почти 23 тыс. рублей.
Выяснилось, что к преступлению причастен 24-летний парень, который во всем признался.
На него завели уголовное дело, похищенное изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU