В Саратове парень украл с дачи скейтборды и шуруповерты

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-18T13:11:43+03:00

Юноша во всем признался

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 27-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГВД, 17 декабря кто-то сломал входную дверь с дачи в СНТ «Домостроитель» и унгес три скейтборда, болгарку, дрель, перфоратор и два шуруповерта.

Сумма ущерба составила почти 23 тыс. рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастен 24-летний парень, который во всем признался.

На него завели уголовное дело, похищенное изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU