2019-12-18T13:25:57+03:00
Общество

Михаил Исаев потребовал убрать ларьки с проспекта Кирова

Такую задачу глава города поставил сегодня
Дарья Вострикова
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..Фото: Марина Новопашина
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Сегодня, 18 декабря, на постоянном действующем совещании мэр Саратова Михаил Исаев призвал решить ситуацию с ларьками на проспекте Кирова.

Глава города отметил, что сейчас на проспекте Кирова стали снова появляться торговые точки, хотя их размещение не предусмотрено.

Мэр призвал своих подчиненных «искать формы, вести диалог», уходить от того, что было в 90-е.

Михаил Исаев категорично заявил, что никаких ларьков на проспекте Кирова быть не должно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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