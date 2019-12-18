В Саратове ГИБДД будет ловить пешеходов-нарушителей
В Саратове за 11 месяцев произошло 415 ДТП с участием пешеходов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, в них 241 человек пострадал и 22 — погибли.
18 и 19 декабря в Саратове пройдет оперативно-профилактическое предприятие «Пешеход!». Госавтоинспекторы будут уделять повышенное внимание соблюдению ПДД автомобилистами и пешеходами.
ГИБДД обращается к гражданам с напоминанием, что проезжую часть можно переходить только в установленных местах. Нельзя отвлекаться на телефоны. Кроме того, особую осторожность следует проявлять при плохой погоде, так как из-за снегопада, дождя и тумана сильно снижается видимость.
ИСТОЧНИК KP.RU