2019-12-18T12:48:09+03:00
Происшествия

В Саратове ГИБДД будет ловить пешеходов-нарушителей

Операция «Пешеход!» пройдет 18 и 19 декабря
Екатерина Семенова
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В Саратове за 11 месяцев произошло 415 ДТП с участием пешеходов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, в них 241 человек пострадал и 22 — погибли.

18 и 19 декабря в Саратове пройдет оперативно-профилактическое предприятие «Пешеход!». Госавтоинспекторы будут уделять повышенное внимание соблюдению ПДД автомобилистами и пешеходами.

ГИБДД обращается к гражданам с напоминанием, что проезжую часть можно переходить только в установленных местах. Нельзя отвлекаться на телефоны. Кроме того, особую осторожность следует проявлять при плохой погоде, так как из-за снегопада, дождя и тумана сильно снижается видимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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