Сменился руководитель завода «Тролза» в Энгельсе
На заводе «Тролза» в Энгельсе назначен новый генеральный директор.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, им стал Николай Биднюк.
Предыдущий руководитель предприятия, Сергей Ключарев, уволился по соглашению сторон.
- Решение принято собственником и является плановым, — отметили в Минпроме.
Кроме того подчеркивается, что кадровые перестановки в руководстве предпряияия никак не отразятся на производстве. Инвестор ПК «Транспортные системы» (входит в контур АО «Трансмашхолдинг») планирует продолжить производство троллейбусов, а также заняться производством трамваев.
ИСТОЧНИК KP.RU