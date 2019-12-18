Сменился руководитель завода «Тролза» в Энгельсе

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-18T12:21:55+03:00

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На заводе «Тролза» в Энгельсе назначен новый генеральный директор.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, им стал Николай Биднюк.

Предыдущий руководитель предприятия, Сергей Ключарев, уволился по соглашению сторон.

- Решение принято собственником и является плановым, — отметили в Минпроме.

Кроме того подчеркивается, что кадровые перестановки в руководстве предпряияия никак не отразятся на производстве. Инвестор ПК «Транспортные системы» (входит в контур АО «Трансмашхолдинг») планирует продолжить производство троллейбусов, а также заняться производством трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU