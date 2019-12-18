Председатель комитета по туризму не против выборов правительства

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-18T12:09:22+03:00

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В пресс-центре «Комсомольской правды – Саратов» прошла встреча представителей СМИ с председателем областного комитета по туризму Виктории Бородянской и министром туризма молодежного правительства, студенткой СГУ Анастасией Королёвой.

Бородянская рассказала о том, что такого министра как Королёва еще не было у них в молодежном правительстве.

- Люди считали, что это весело, а работать не надо. С Анастасией не так, она уже собрала вокруг себя целую команду единомышленников, которая вместе готовит новые проекты, выигрывает гранты, создает туристические продукты, — рассказала Бородянская.

Королёва, которая в минувшие выходные была выбрана министром второй раз подряд, рассказала о своих проектах и о том, как проходят выборы в молодежное правительство. По ее словам, нужно подготовить свою заявку, проект, фактически предвыборную программу — что планирует делать будущий министр, каких результатов достичь. И защитить ее перед комиссией из специалистов профильной отрасли.

Корреспондент «КП-Саратов» поинтересовался у председателя комитета Виктории Бородянской, как она относится к идее, если бы и действующее правительство региона избиралось раз в два года по той же схеме, а не назначалось губернатором.

- Мы — чиновники. Если завтра законодательство измениться в этом ключе — будем работать по нему, все в соответствии с законом. Я лично не против такой схемы. Я за свой уровень знаний спокойна, — сказала Бородянская.

ИСТОЧНИК KP.RU