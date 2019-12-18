В Саратове утром горели «Волга» и Hyundai Accent
На тушение выезжали шесть пожарных
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В Саратове горели два автомобиля.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, оба пожара произошли утром 18 декабря.
В 04:22 горел автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» на улице Вязовская в Кировском районе. Площадь возгорания составила 4 кв. м. Его тушили четыре человека.
В 07:18 загорелся автомобиль Hyundai Accent в Заводском районе. Площадь пожара составила 1 кв. м. На тушение выезжали два человека личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU