2019-12-18T11:24:17+03:00
Общество

Панков: Володин дал оценку всем комитетам Госдумы

Екатерина Семенова
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В Государственной Думе проходит заключительное заседание осенней сессии. Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил ключевые моменты выступления председателя федерального парламента Вячеслава Володина.

- Выступления спикера на открытии или же закрытии сессии — это не отчет для галочки. Говорит о важном прямо и открыто. Отмечу ключевые моменты.

В осеннюю сессию принято более 200 законопроектов, а всего за 2019 год порядка 530. Главными в работе остаются социально значимые инициативы и обеспечение реализации послания президента. Все это направлено на улучшение качества жизни наших граждан, решение проблем и защиту их прав.

Важно не просто внести законопроект на рассмотрение — его нужно подготовить так, чтобы после принятия нашим гражданам не пришлось годами ждать, когда он заработает. Володин ещё раз обозначил, что правительство затягивает с доработкой необходимых документов. Ждём в новом году более конструктивной работы.

Были приняты решения по таким важным направлениям, как федеральный бюджет, развитие сельских территорий, безопасность и качество отдыха детей, защита обманутых дольщиков, обеспечение прав сельских тружениц, повышение МРОТ.

Спикер дал оценку всем комитетам Госдумы. Высказался и о работе на перспективу. Он не стал только хвалить, а по-рабочему сказал и о том, что нужно совершенствовать. Так, к примеру, рекомендовал Орешкину высказываться и признавать те законы, что они вносят в Думу. Тем более, если там есть что исправлять. Он предложил ему провести в Думе публичные слушания по закону о гарантиях и льготах инвесторам, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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