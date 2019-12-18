В очередном номере «Комсомолки» читайте об итогах нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
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Спецпроект «Мой бизнес» в газете «Комсомольская правда» - Саратов»
20 декабря читайте в очередном номере газеты «Комсомольская правда» - Саратов» материалы спецпроекта «Мой бизнес».
Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова, эксперты и предприниматели подведут итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU