Интерактивный урок «ЭкологиЯ и Безопасность» для детей из многодетных семей провели работники Саратовского НПЗ

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-18T11:05:40+03:00

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Сотрудники Саратовского НПЗ (входит в ПАО «НК «Роснефть) встретились с ребятами в возрасте от 8 до 12 лет, состоящими на попечении Центра социального обслуживания населения Саратовского района. Они рассказали детям о масштабной природоохранной программе, реализуемой на Саратовском НПЗ, и о том, почему необходимо заботиться об окружающем мире, как это правильно делать, а также повторили правила безопасного поведения дома и на улице.

Юные участники урока внимательно слушали заводчан и отвечали на вопросы викторины по заданной теме. Представитель пожарной части предприятия объяснил, как обращаться с бытовыми приборами, розетками и зарядными устройствами, чтобы пожара не произошло. В конце беседы дети с радостью примерили на себя костюм и снаряжение пожарного.

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Во время урока дети показали, что обе темы – экология и безопасность – им близки и интересны. Они давали грамотные и развернутые ответы, а многие правила уже знали и следовали им в повседневной жизни, но с удовольствием повторили их вместе со взрослыми. Общение было взаимно интересным.

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В Саратовском районе на попечении Центра социального обслуживания состоит более 200 семей. Здесь они получают юридическую и психологическую помощь, товары первой необходимости. Накануне новогодних праздников работники Саратовского НПЗ собрали для детей из малообеспеченных и многодетных семей вещи, канцтовары и, конечно, игрушки и новогодние подарки и передали специалистам Центра.

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Интерактивный урок завершился, а дети и заводчане успели подружиться. Прощаясь, школьники благодарили новых друзей и договорились о встрече в новом году в заводской Комнате Трудовой и Боевой Славы.

Интерактивные уроки, викторины и творческие конкурсы для детей, посвященные охране окружающей среды и безопасности, стали уже доброй традицией. В этом году такие занятия были организованы для ребят, проходящих реабилитацию в детском противотуберкулезном санатории, подопечных подшефного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение», а также воспитанников Дома культуры и национального творчества. Саратовский НПЗ совместно с профсоюзной организацией воплощает в жизнь проект «Дерево доброты», оказывая адресную помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В корпоративном конкурсе компании «Роснефть» под названием «Лучшая социальная инициатива» в 2019 году проект одержал победу в номинации «Благотворительность».

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ИСТОЧНИК KP.RU