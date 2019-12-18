2019-12-18T10:40:00+03:00
Происшествия

Виновника смерти Юрия Ошерова оштрафовали на 100 тыс. рублей

Начальник монтировочного цеха убрал ограждения со сцены
Екатерина Семенова
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В Саратове вынесено судебное решение по делу о трагической гибели Юрия Ошерова, худрука Театра юного зрителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 32-летнего работника театра признали виновным в нарушении требований охраны труда.

Было установлено, что 16 июня 2019 года начальник монтировочного цеха ГУК «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева» снял защитные ограждения со сцены. Это было сделано для ускорения работы подъемно-опускных площадок сцены.

При этом информационное табло продолжало указывать, что ограждение установлено.

Около 12:30 17 июня Юрий Ошеров упал в подплунжерное помещение на глубине 3,2 метра. Он был госпитализирован, но скончался 26 июня.

Во время суда обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Суд оштрафовал его на 100 тыс. рублей. Уголовное преследование прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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