На реконструкцию театра оперы и балета в Саратове выделено 1,4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-18T09:48:34+03:00

Ремонтные работы продолжаться три года

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На сохранение здания академического театра оперы и балеты в Саратове выделяются 1,471 млрд рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев и оно опубликовано на портале официальной информации.

Деньги выделены в рамках программы «Развитие культуры и туризма».

Сумма расписана на три года. В 2020 году региону перечислят на сохранение объекта культурного наследия регионального значения самую большую сумму – 538,1 млн. рублей. В 2021 году придет еще 534 млн и в 2022 – 399,4 млн рублей.

Добиться выделения денег не первый год пытался председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Препятствием стало отсутствие госэкспертизы проекта реконструкции.

На время ремонта, т.е. на три года, труппа театра разместиться на плдощадях центра народного творчества им. Руслановой (бывший «Дворец Техстекло») в Ленинском районе Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU