Бизнес в массы: молодые специалисты встретились с предпринимателями Саратова

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-18T09:26:58+03:00

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17 декабря в Саратовской области стартовала серия обучающих мероприятий для потенциальных и начинающих предпринимателей. За несколько дней успешные бизнесмены региона поделятся своим деловым опытом, раскроют секрет успеха и проработают бизнес-идеи участников.

Мероприятия пройдут на нескольких точках: Поволжский кооперативный институт в Энгельсе, ЦМИТа «Город живёт…» в Красноармейске, на базе «Бизнес-инкубатора Балаковского МР» в Балакове, а также на базе «Точки кипения» в VI корпусе СГУ Саратова.

- 17 декабря в Саратове прошел бизнес-лагерь с наставниками в формате финишной прямой конкурса бизнес-проектов студенческих команд СГУ имени Чернышевского. Конкурс шел давно, ребята формулировали свои идеи, присылали их на почту бизнес-инкубатора СГУ. Из них отобрали лучшие, под каждую команду «ОПОРА РОССИИ» подобрала куратора из сферы деятельности бизнес-идеи. Если ребята хотят открыть отель, то мы для них находим директора гостиницы, который их консультирует. Если хотят открыть точку по креативным услугам в торговом центре, то находим для них управляющего ТЦ. Менторы расскажут ребятам о том, что будет работать, а что нет, как сделать проект более эффективным, — рассказал Николай Асафьев, исполнительный директор Саратовского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

Николай АсафьевФото: Дарья Вострикова

В составе жюри - профессиональные инвесторы, которые готовы отдать начинающим предпринимателям свои деньги, если те их заинтересуют.

- Я познакомился с проектами, которые сделали ребята. Моя задача — рассказать о продвижении продукта различными способами, в основном бюджетными. Будем креативить, мыслить, анализировать аудиторию. Возможность поучаствовать в таком мероприятии ребятам дарит государство, а кто как не оно, может помочь студенту. У государства есть определенные инструменты и административные рычаги, а у бизнеса опыт. Вместе они составляют интересную коллаборацию. Ребятам стоит узнать о бизнесе не только в теории, но и о том, как применять эти знания на практике, — объяснил Сергей Перекатнов, директор креативной группы «Горячо!».

Сергей ПерекатновФото: Дарья Вострикова

Также ребят ждут занятия с наставниками. Успешные предприниматели расскажут про маркетинг, командообразование, поиск рыночной ниши, борьбу со стрессом и внутренним выгоранием, о массе экономических, психологических и юридических аспектов ведения деятельности именно на первоначальных этапах.

- Я представляю бизнес-проект «Набор-конструктор «Универсальное координатное устройство с ЧПУ»». Мы с товарищем придумали, как можно из доступных комплектующих сделать довольно высокотехнологичное устройство, которое позволит человеку заниматься гравировкой и рисованием. Государство дает нам возможность попробовать себя, узнать что-то новое, познакомиться с ребятами, у которых есть другие идеи, перенять опыт наставников. Это очень интересно, — поделился студент Василий Агеев.

Валерий АгеевФото: Дарья Вострикова

Итоги конкурса проектов подведут сегодня.

Отметим, что в каждом из городов проходит свой «Бизнес-лагерь». В Красноармейске встреча будет посвящена развитию туризма. Гостей ждет выступление соответствующих спикеров: создательницы бренда села Лох Маши Кисловой, владелицы бренда села Поповка Юлии Тереховой и другими. В Энгельсе и Балаково двери мероприятий открыты для всех желающих: ждут как студентов, которые только мечтают открыть свое дело, так и представителей малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия проводятся при содействии министерства экономического развития Саратовской области в рамках реализации проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU