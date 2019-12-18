Депутат из Пензенской области пытался подкупить саратовца 50 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:02 2019-12-18T09:06:48+03:00

За эти деньги он предлагал составить фиктивный отчет о проверке качества дорог

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В Октябрьском районе Саратова в суд направлено уголовное дело в отношении директора фирмы из Пензенской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Дорожное предприятие занималось ремонтом асфальтобетонного покрытия на дороге в Никольском районе Пензенской области. При этом специализированная организация из Саратова контролировала качество работ.

По версии следствия, 9 июля директор дорожного предприятия, который также является депутатом одного из районов Пензенской области, попытался подкупить проверяющего из Саратова суммой в 50 тыс. рублей. За эти деньги надлежало составить поддельный отчет о проведенном контроле без выявления нарушений.

Представитель контролирующей организации отказался от денег. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU