2019-12-18T08:39:45+03:00
Происшествия

Три аварии перегородили проспект 50 лет Октября

Машины столкнулись на 1-й Дачной, Технической и Вишневой
Екатерина Семенова
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Сразу несколько автоаварий затрудняют движение по проспекту 50 лет Октября утром 18 декабря.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в районе 1-й Дачной притерлись ВАЗ-2114 и внедорожник. Машины мешают проезду по направлению от центра города.

На пересечении проспекта и улицы Техническая столкнулись Hyundai и Mitsubishi. Предположительно одна из машин врезалась в другую, когда та разворачивалась. Автомобили перегородили движение в сторон центра.

Напомним, на остановке «улица Вишневая» утром автомобильному потоку в центр города мешало столкновение «Газели» и Chevrolet Niva.

ИСТОЧНИК KP.RU

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