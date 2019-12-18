В Саратове ревнивого мужчину в отправили в колонию на 8,5 года

СЕГОДНЯ 08:16 2019-12-18T08:29:43+03:00

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В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 40-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Установлено, что вечером 10 сентября мужчина увидел свою 35-летнюю сожительницу с соседом. Его разозлило, что женщина смеялась. Это, по его мнению, свидетельствовало, что ей приятно общество другого мужчины.

Кроме того, он вспомнил, что накануне его сожительница ходила в гости к этому соседу.

Мужчина высказал претензии и потребовал, чтобы женщина шла домой. Однако там скандал продолжился. Злоумышленник начал избивать сожительницу, а потом лег спать, оставив ее лежать на полу.

Утром 11 сентября выяснилось, что женщина скончалась. Причиной смерти стала тупая травма живота, разрыв печени и массивная кровопотеря.

На суде мужчина раскаялся. Его приговорили к 8,5 года в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU