2019-12-18T08:22:29+03:00
Происшествия

ДТП на 50 лет Октября спровоцировало затор в сторону центра города

Екатерина Семенова
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ДТП на 50 лет ОктябряДТП на 50 лет ОктябряФото: Екатерина Семенова
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Напротив остановки «Вишневая» на проспекте 50 лет Октября случилось ДТП.

Chevrolet NIVA и грузовая «Газель» притерлись и перекрыли обе полосы движения от 3 Дачной в сторону центра города.

Транспорту приходиться объезжать ДТП по встречной полосе.

По данным корреспондента «КП-Саратов», в аварии никто не пострадал.

Затор растянулся на несколько кварталов.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

ИСТОЧНИК KP.RU

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