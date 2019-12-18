ДТП на 50 лет Октября спровоцировало затор в сторону центра города

СЕГОДНЯ 07:53 2019-12-18T08:22:29+03:00

ДТП на 50 лет Октября Фото: Екатерина Семенова

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Напротив остановки «Вишневая» на проспекте 50 лет Октября случилось ДТП.

Chevrolet NIVA и грузовая «Газель» притерлись и перекрыли обе полосы движения от 3 Дачной в сторону центра города.

Транспорту приходиться объезжать ДТП по встречной полосе.

По данным корреспондента «КП-Саратов», в аварии никто не пострадал.

Затор растянулся на несколько кварталов.

ИСТОЧНИК KP.RU