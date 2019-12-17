2019-12-17T18:28:39+03:00
Происшествия

Audi и автобус столкнулись на 3 Дачной: Образовалась гигантская пробка из центра города

Екатерина Семенова
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Фото с места столкновения автобуса и легковушки на 3 ДачнойФото с места столкновения автобуса и легковушки на 3 ДачнойФото: Екатерина Семенова
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На проспект 50 лет Октября в Саратове ве6чером образовалась гигантская пробка. Движение из города в сторону Ленинского района стоит вплоть до 3 дачной. Причина затора - ДТП в вечерний "час пик" на кольце 3 Дачной возле остановки Площадь Ленина.

Здесь, как сообщил корреспондент «КП-Саратов» столкнулись автобус маршрута №11 и Audi. Транспортные средства притерлись, перегородив две полосы при движении из центра города.

Из-за этого встали троллейбусы №№5 и 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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