Audi и автобус столкнулись на 3 Дачной: Образовалась гигантская пробка из центра города
Фото с места столкновения автобуса и легковушки на 3 ДачнойФото: Екатерина Семенова
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На проспект 50 лет Октября в Саратове ве6чером образовалась гигантская пробка. Движение из города в сторону Ленинского района стоит вплоть до 3 дачной. Причина затора - ДТП в вечерний "час пик" на кольце 3 Дачной возле остановки Площадь Ленина.
Здесь, как сообщил корреспондент «КП-Саратов» столкнулись автобус маршрута №11 и Audi. Транспортные средства притерлись, перегородив две полосы при движении из центра города.
Из-за этого встали троллейбусы №№5 и 10.
ИСТОЧНИК KP.RU