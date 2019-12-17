2019-12-17T16:44:58+03:00
Общество

За 11 месяцев 2019 года ИПП Саратовской области увеличился на 0,9%

По сравнению с январем — ноябрем 2018
Ольга Симонова
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Индекс промышленного производства Саратовской области за январь — ноябрь 2019 года увеличился на 0,9% по сравнению с 11 месяцами 2018.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, ИПП обрабатывающих производств составил 103,7%, а ИПП в обеспечении электроэнергией, газом и паром, а также кондиционировании воздуха уменьшился на 5,7%.

- Положительная динамика роста индекса промышленного производства обеспечена исключительно опережающим развитием обрабатывающих производств, доля которых составляет более 72% от общего количества предприятий промышленности региона. Показатель по этому виду деятельности составил 103,7% (даже от высокой базы прошлых лет), что выше общероссийского показателя на 1,6%.

Именно этот показатель нивелировал снижение индекса производства по виду деятельности «обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» (94,3%.). Это связано с увеличением объемов и продолжительности плановых ремонтов на основных энергетических мощностях региона.

В то же время стоит отметить, что по суммарной выработке Саратовская область является регионом-донором, потребляя лишь 32% от вырабатываемой энергии. Таким образом, снижение индекса по данному виду деятельности никак не повлияет на стабильность энергоснабжения наших жителей, — прокомментировал министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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