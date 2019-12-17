Саратовская область перевыполнила целевые показатели по финансированию малого и среднего бизнеса

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-17T16:33:03+03:00

Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова рассказал о реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Фото: Екатерина Семенова

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В Саратовской области министерство экономического развития реализует четыре федеральных проекта в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр экономического развития Юлия Швакова на пресс-конференции в «КП-Саратов» рассказала о достигнутых показателях в каждом из них.

Наиболее востребованным среди бизнесменов является получение финансовой поддержки. Гарантийный фонд Саратовской области по итогам 2019 года привлек более миллиарда рублей в условиях недостаточности залога.

- Это уже превышает целевой показатель, который установлен для нас нацпроектом, — отметила Юлия Швакова.

Второе важное направление — это акселерация. В Саратовской области, в числе трех пилотных регионов в 2018 году, организован Центр «Мой Бизнес», где предприниматели могут получить поддержку в режиме «одного окна»: от помощи в проработке бизнес-идеи до составления бизнес-планов, организации стартапа и дальнейшего информационного сопровождения. Так, Центр инжиниринга при Центре «Мой бизнес» с начала года оказал услуги более 200 предпринимателям и предприятиям.

Палата ремесел Саратовской области оказывает поддержку ремесленникам и мастерам. Это не только финансирование участия в выставках и ярмарках, но и предоставление оборудования. По словам Юлии Шваковой, имеется 60 единиц техники, которые используется ремесленниками для создания продукции народного творчества.

Популяризация предпринимательской деятельности проводится при поддержке «Опоры России». Она направлен на вовлечение в бизнес всей целевой аудитории: молодежи до 30 лет, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, граждан старше 45 лет, военнослужащих в запасе, инвалидов, выпускников детских домов, безработных и других. Они принимают участие в бизнес-лагерях, где имеют возможность пообщаться с наставниками в соответствии со своими направлениями деятельности, получить необходимые навыки организации бизнеса и узнать тонкости налогообложения. Среди таких мероприятий: межрегиональные конференция и форум по молодежному и женскому предпринимательству, форум стартапов и другие.

Наконец, еще одно направление — это имущественная поддержка. На базе бизнес-инкубаторов, которые находятся в Саратове и Балакове, предприниматели могут получить помещение на льготных условиях, офисное оборудование.

Юлия Швакова отметила, что такая работа по организации льгот для предоставления муниципального имущества малому и среднему бизнесу должна активнее вестись в районах области.

Министр подчеркнула, что регион выполняет целевые показатели в рамках нацпроекта. На сегодня услугами, которые предоставляется всеми структурами, охвачено более 2,2 тыс. человек. Нацпроект предусматривает охват 3% предпринимателей.

Второй важный показатель: Вывод субъектов МСП на экспорт — в области заключено 78 экспортных контракта на сумму более 40 млн долларов США.

И наконец, финансирование. На сегодня привлечено 1 млрд 163 млн кредитных ресурсов при целевом показателе 922 млн рублей.

- Все необходимые меры, предложенные федеральным центром, а также предусмотренные на региональном уровне, активно внедряются. С целью получения объективной картины состояния конкурентной среды в регионе был проведен опрос субъектов малого и среднего предпринимательства, а также конечных потребителей. Большинство оценили уровень конкуренции на рынках товаров и услуг Саратовской области как достаточно высокий. Деятельность в этом направлении будет продолжена. Приоритетная задача — достижение целевых значений Стандарта во всех отраслях, — отметила министр Юлия Швакова.

В рамках «дорожной карты» по содействию развития конкуренции выполнено 43 показателя из 52.

Это привело к росту рейтинга Саратовской области по уровню развития конкуренции. Как отмечается в протоколе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, наш регион занял 28-ем место, в то время, как ранее был 56-м.

ИСТОЧНИК KP.RU