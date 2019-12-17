Мэр Саратова решил передать полномочия главам районных администраций

СЕГОДНЯ 16:19 2019-12-17T16:19:37+03:00

По словам Исаева, они должны стать хозяевами своих территорий

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Глава Саратова Михаил Исаев сегодня, 17 декабря, рассказал о планах передать полномочия в районные администрации.

Как сообщил на видео на своей странице в Instagram мэр, сегодня впервые состоялся публичный отчет шести глав районных администраций об итогах работы в 2019 году. Они рассказали, каких достигли показателей и какие есть проблемы, а градоначальник обозначил задачи в перспективе и ежедневные приоритеты.

- Самое главное — у глав районных администраций появятся дополнительные полномочия, — отметил Исаев. — Глава районной администрации должен стать хозяином своей территории.

По словам мэра, об этом не раз заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, но за последние десять лет полномочий централизовались, произошло «вымывание» функций в структурные подразделения городской администрации.

Михаил Исаев посчитал это неправильным и решил наделить глав районных администраций широким спектром функционала.

Самые крупные направления, которые планируется передать:

1. Функция технического заказчика по капитальному ремонту;

2. Обязательное согласование главой нормативно-правовых актов, предусматривающих осуществление мероприятий на территории района;

3. Усиление ответственности глав районных администраций по реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья;

4. Возможность составлять протоколы об административных правонарушения за несоблюдение Правил благоустройства;

5. Участие в рабочих группах по реализации концессионных соглашений;

6. Закрепление за районами зеленых зон, внутриквартальных дорог и иного муниципального имущества для круглогодичного содержания;

7. Наделение полномочиями по принятию решений о сносе самовольных построек.

8. Закрепление функций исполнителя мероприятий по сносу расселенных домов.

9. Участие в подготовке технического задания на строительство соцобъектов в районе.

ИСТОЧНИК KP.RU