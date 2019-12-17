Улицы в центре Саратова заливает кипятком
Пар затрудняет видимость [видео]
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Центр Саратова заливает кипятком.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, горячая вода затопила дорогу на пересечении улиц Чапаев и Киселева.
Из-за низкой температуры воздуха, улицу заволокло сильным паром, который затрудняет видимость и мешает автомобилистам.
Напомним, утром центральные улицы Саратова остались без отопления из-за ремонта трубопровода.
Улицы Саратова заволокло густым паром.
ИСТОЧНИК KP.RU