2019-12-17T16:54:52+03:00
Звезды

Саратовцам предлагают почувствовать себя богатыми местными купцами

В историческом парке «Россия — моя история» организовали квест
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 17 декабря, в историческом парке «Россия — моя история» прошла презентация квеста «КапиталиумЪ», запуск которого планируется в зимние каникулы.

Это возможность погрузится в атмосферу Саратовской губернии начала XX века. Есть несколько вариантов для различного возраста - для взрослых 16+ с экономическими заданиями, а также формат для детей - поисковая часть с загадками и информацией по истории семей известных жителей Саратова.

Действие квеста разворачивается в гостиной, прежде чем войти в которую, человек побывает в атмосфере главных улиц города.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Отметим, что у квеста есть уникальная особенность, которой больше нет ни в каком парке «Россия — моя история». Это соединение квестовой, поисковой части, а также экономический элемент, завершающий.

Лучшим в финале становится тот, кто стал главой купеческого собрания посредством получения максимальной прибыли от своих действий.

Заработать деньги можно с помощью банка, приобрести производство, наладить сбыт своей продукции.

На выбор есть восемь действующих семей магнатов конца XIX-XX веке, в числе которых Барелли, Рейнике, Шмидты, Черихины, Очкины — цвет Саратовской губернии. Играть можно в составе команды от 4 до 15 человек.

Узнать об этих исторических персонажах и героях можно, если посетить залы парка «Россия — моя история».

В планах — появление дополнительных героев, новых локаций, загадок с QR-кодами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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