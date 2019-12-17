В Саратовской области мужчина задолжал ГИМС 15 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-17T15:26:08+03:00

Он оплатил штраф только после запрета регистрационных действий на автомобиль

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В Воскресенском районе Саратовской области местный житель заплатил штраф после запрета регистрационных действий на автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» в службе судебных приставов, ранее мужчина был оштрафован за управление судном без регистрации.

Он должен был заплатить 15 тыс. рублей Центру ГИМС МЧС, но не сделал этого добровольно.

Пристав направил запрос в учетно-регистрирующие органы и установил, что у мужчины есть автомобиль Hyundai. После того как на машину наложили запрет на регистрационные действия, должник заплатил всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU