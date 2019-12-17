2019-12-17T15:38:00+03:00
Политика

Очередной сотрудник покинул пресс-службу саратовской мэрии

Бывшая и. о. руководителя пресс-службы Екатерина Лежнякова нашла другую работу
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Екатерина ЛежняковаЕкатерина Лежнякова
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Екатерина Лежнякова больше не работает в пресс-службе саратовской мэрии. Она переходит в другую организацию.

В разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» Лежнякова подтвердила, что с начала недели уже не работает в мэрии. Ранее специалист несколько раз исполняла обязанности руководителя этого подразделения администрации города, в периоды, когда увольнялись назначенные ранее начальники.

Причины увольнения Лежнякова раскрывать не стала.

В пресс-службе сообщили, что и. о. начальника сейчас является Татьяна Плющева.

Напомним, это уже далеко не первое кадровое изменение в руководстве отдела по связям со СМИ мэрии за короткий период. Так, этим летом руководить пресс-службой стала Ксения Синельник. Она уволилась в конце сентября, а исполняющим обязанности была назначена как раз Екатерина Лежнякова. С приходом в ноябре на пост руководителя Елены Вороновой она вернулась на прежнюю должность. Воронова проработала в мэрии всего десять дней. С 30 ноября пресс-служба остается без формального руководителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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