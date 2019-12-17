В Саратовской области карантин ввели в девяти школах и двух детсадах

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-17T15:11:07+03:00

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В Саратовской области, по состоянию на вчера, 16 декабря, в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ на карантин полностью закрыли две школы в Самойловском районе, частично классы в семи школах Энгельсского, Духовницкого и Саратовского районов и группы в двух детсадах Саратовского и Красноармейского районов.

- Всего за неделю, с 9 по 15 декабря, в области зарегистрировано 12 554 случая заболевания, что ниже эпидемического порога на 5,78%, — сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре региона.

Также в Саратовской области продолжают вакцинировать от гриппа. По данным на 13 декабря, за счет федерального бюджета вакцинировались 965 084 человека, в том числе 226 561 ребенок. За счет работодателей и за свои деньги прививки сделали 143 146 человек. Охват населения прививками против гриппа составил 45,4%.

В ведомстве напомнили, что работники школ должны следить, чтобы заболевшие дети не допускались на занятия, а лечились дома.

ИСТОЧНИК KP.RU