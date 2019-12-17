Назначен новый генеральный директор «Саратовского радиоприборного завода»
Генеральным директором АО «Саратовский радиоприборный завод» назначен Игорь Иванов. Соответствующее решение было принято сегодня, 17 декабря, на заседании совета директоров СРЗ.
Нового руководителя предприятия министру промышленности и энергетики области Андрею Архипову представил заместитель генерального директора головной компании АО «Концерн «Гранит Электрон» (входит в АО «КТРВ») Евгений Елисеев.
По словам Елисеева, перед Игорем Ивановым поставлена задача разработать новую программу финансового оздоровления «СРЗ» на основе сформированной производственной программы.
Кроме того, промышленники и министр обсудили ситуацию на АО «Петровский электромеханический завод «Молот». На данный момент портфель заказов на 2020 год сформирован на уровне выше точки безубыточности. Кроме того, планируется увеличить количество заказов в рамках корпоративного взаимодействия с крупными предприятиями, входящими в АО «КТРВ». За счет этого ожидается «подъем» экономики «Молота », в том числе намечено увеличение уровня заработной платы сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU