Назначен новый генеральный директор «Саратовского радиоприборного завода»

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-17T15:35:53+03:00

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Генеральным директором АО «Саратовский радиоприборный завод» назначен Игорь Иванов. Соответствующее решение было принято сегодня, 17 декабря, на заседании совета директоров СРЗ.

Нового руководителя предприятия министру промышленности и энергетики области Андрею Архипову представил заместитель генерального директора головной компании АО «Концерн «Гранит Электрон» (входит в АО «КТРВ») Евгений Елисеев.

По словам Елисеева, перед Игорем Ивановым поставлена задача разработать новую программу финансового оздоровления «СРЗ» на основе сформированной производственной программы.

Кроме того, промышленники и министр обсудили ситуацию на АО «Петровский электромеханический завод «Молот». На данный момент портфель заказов на 2020 год сформирован на уровне выше точки безубыточности. Кроме того, планируется увеличить количество заказов в рамках корпоративного взаимодействия с крупными предприятиями, входящими в АО «КТРВ». За счет этого ожидается «подъем» экономики «Молота », в том числе намечено увеличение уровня заработной платы сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU