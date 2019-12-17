Госжилинспекция Саратовской области проведет внеплановую проверку «Т Плюс»

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-17T15:32:41+03:00

Выясняется, почему жительнице Саратова за один день начислили 3,5 тыс. рублей за тепло

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Государственная жилищная инспекция Саратовской области прокомментировала ситуацию с начислениями «Т Плюс» значительных платежей жителями дома на Высокой, 17.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», жительница дома пожаловалась на то, что ей начислили почти 3,5 тыс. рублей всего за один день отопительного сезона.

По словам горожанки, расчетный период длится с 20 по 20 числа месяца, а тепло дали только 19 октября. При этом платежку выставили как за целый месяц.

Женщина также возмутилась тем, что из Госжилинспекции, куда пожаловались жильцы, пришла ничего не значащая отписка.

- Специалисты пояснили, что показания счетчиков снимаются с 23 по 25 число каждого месяца. По правилам предоставления коммунальных услуг, если нет общедомового прибора учета тепла в доме, плата за отопление определяется по нормативу. Если счетчик в многоквартирном доме есть и он исправен, то по его показаниям. В доме, оборудованном общедомовым прибором учета и в котором все жилые и нежилые помещения имеют индивидуальные или квартирные счетчики, плата за отопление определяется на основании показаний индивидуальных и квартирных приборов учета, а также показаний общедомового счетчика, — заявили в ГЖИ.

При этом уточняется, что сейчас отопление в доме есть.

О том, почему женщине за один день начислили такую большую сумму, — не сообщается.

Однако специалисты ГЖИ направили в «Т Плюс» распоряжение о внеплановой проверке.

ИСТОЧНИК KP.RU