Сварщику в Энгельсе раздавило ноги упавшими лесами

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-17T14:10:24+03:00

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В Энгельсе Саратовской области электросварщика четвертого разряда придавило строительными лесами.

Как сообщили «КП-Саратов» в Гострудинспекции, по данному факту проведена проверка.

ЧП случилось 13 ноября в цехе производства металлоконструкций. Бригада работников ООО «Нефтегазстандарт» занималась монтажом балок на колонны с помощью гидроманипулятора. Оборудование было предоставлено по договору гаражным кооперативом «Стрелка» и, как выяснилось впоследствии, было оснащено неисправным крюком.

Когда рабочие устанавливали третью балку, водитель гидроманипулятора, не являющийся работником ООО «Нефтегазстандарт», опустил ее на колонну. Та рухнула на строительные леса, которые упали на ноги электросварщику.

Пострадавший был госпитализирован. У него диагностирован тяжкий вред здоровью.

Комиссия ГИТ установила, что причинами несчастного случая стали: эксплуатация неисправного оборудования и отсутствие контроля за безопасными условиями труда.

Ответственными лицами назначены: водитель гидроманипулятора, председатель правления ГК «Стрелка», мастер и начальник цеха по производству металлоконструкций ООО «Нефтегазстандарт».

Принято решение о возбуждении административного производства. Рассматривается вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU