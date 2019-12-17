Ветеран Валентина Сосна поддержала присвоение Саратову звания «Города трудовой доблести»

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-17T14:07:06+03:00

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести» в целях увековечивания подвига жителей страны, которые своим трудом внесли значительный вклад в Победу.

В Саратовской области по поручению губернатора Валерия Радаева будет создана рабочая группа по вопросу подготовки необходимой заявочной документации о присвоении Саратову данного почетного звания.

Инициативу главы региона прокомментировала участница Великой Отечественной войны, офицер запаса, лейтенант медицинской службы Валентина Ивановна Сосна.

- В военные годы в Саратове и области произошло расширение промышленного производства, выросло число заводов государственного значения, и люди трудились на благо страны, не жалея сил. Самыми значимыми объектами в годы войны являлись авиационный и нефтеперерабатывающий заводы. В Заводском районе авиационный завод производил одни из самых известных самолетов — Як-1 и Як-3, которые внесли неоценимый вклад в исход войны.

Саратовцы трудились не только в тылу, но и участвовали в сражениях, оказывали помощь раненым солдатам, в их числе была и я.

Именно поэтому на вопрос стоит ли присваивать Саратову звание «Города трудовой доблести» я однозначно отвечаю «да»! — заявила ветеран.

ИСТОЧНИК KP.RU