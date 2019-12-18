В Саратовской области в среду пойдет снег и потеплеет

СЕГОДНЯ 05:59 2019-12-18T05:59:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области сегодня утром, 18 декабря, пройдет небольшой снегопад, днем — местами.

- Ожидается облачная погода, густой туман с видимостью 500 и менее метров, гололед, сложное отложение и налипание мокрого снега, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Ветер западного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами до 13 м/с.

Столбик термометра поднимется до отметок +4…−1.

ИСТОЧНИК KP.RU