В Саратовской области в среду пойдет снег и потеплеет
Ожидается туман, гололед и налипание мокрого снега
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В Саратовской области сегодня утром, 18 декабря, пройдет небольшой снегопад, днем — местами.
- Ожидается облачная погода, густой туман с видимостью 500 и менее метров, гололед, сложное отложение и налипание мокрого снега, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Ветер западного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами до 13 м/с.
Столбик термометра поднимется до отметок +4…−1.
ИСТОЧНИК KP.RU