В Саратовской облдуме решили ввести должность первого зампреда
Председатель Саратовской областной думы Александр Романов предложил изменения в структуре парламента. Проект закона о них обсудили 17 декабря на внеочередном заседании комитета по госстроительству.
Планируется, что областная дума из числа своих депутатов будет избирать первого заместителя председателя. При этом он может совмещать должность с председательством в думском комитете и входить в состав Совета облдумы. Фактически он может полностью исполнять обязанности спикера парламента.
Коммунисты и беспартийный депутат Чепрасов выступили против и потребовали разъяснений, зачем это понадобилось. Кроме того, возник вопрос о дополнительных расходах на увеличение зарплаты этому человеку.
Зампред Ольга Болякина пояснила, что в бюджете вопрос выплат предусмотрен.
- Я даже могу сказать, кто будет, — заметил Чепрасов.
Ряд депутатов предложили прописать в законе, что эта должность будет неоплачиваемая. Это предложение не прошло.
Инициатива вынесена на очередное заседание Саратовской областной думы.
ИСТОЧНИК KP.RU