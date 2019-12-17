В Саратовской облдуме решили ввести должность первого зампреда

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-17T14:02:42+03:00

Не все депутаты с этим согласны

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Председатель Саратовской областной думы Александр Романов предложил изменения в структуре парламента. Проект закона о них обсудили 17 декабря на внеочередном заседании комитета по госстроительству.

Планируется, что областная дума из числа своих депутатов будет избирать первого заместителя председателя. При этом он может совмещать должность с председательством в думском комитете и входить в состав Совета облдумы. Фактически он может полностью исполнять обязанности спикера парламента.

Коммунисты и беспартийный депутат Чепрасов выступили против и потребовали разъяснений, зачем это понадобилось. Кроме того, возник вопрос о дополнительных расходах на увеличение зарплаты этому человеку.

Зампред Ольга Болякина пояснила, что в бюджете вопрос выплат предусмотрен.

- Я даже могу сказать, кто будет, — заметил Чепрасов.

Ряд депутатов предложили прописать в законе, что эта должность будет неоплачиваемая. Это предложение не прошло.

Инициатива вынесена на очередное заседание Саратовской областной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU