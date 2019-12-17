До вечера у жителей Заводского отключили воду

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-17T12:53:20+03:00

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В Заводском районе Саратова сегодня, 17 декабря, отключили воду.

- Ориентировочно до 20:00 изменены параметры водоснабжения жителям домов по 2-му Нагорному проезду от Огородной до Прессовой, 2-й Нагорной улице, от Огородной до 5-го Карьерного проезда, Огородной улице от 2-й Нагорной до 2-го Нагорного проезда, а также у абонентов по улицам Клубная, Камская, Лагерная, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

К отключению воды привели аварии на водопроводе по улицам Огородная и Клубная.

ИСТОЧНИК KP.RU