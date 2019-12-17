2019-12-17T12:48:46+03:00
Общество

В Саратовской области за 11 месяцев выявлено 46 случаев бешенства

В основном заболевание разносят лисы и енотовидные собаки
Дарья Вострикова
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Сегодня, 17 декабря, в пресс-центре правительства Саратовской области прошел круглый стол по профилактике бешенства животных.

И. о. заместителя министра здравоохранения области Андрей Гадяцкий рассказал, что каждый год от 6 до 6,5 тыс. жителей региона обращаются к медикам после укусов зверей. В их число входит в полтора раза больше детей, чем взрослых.

Источниками заразы в основном являются лисы и енотовидные собаки.

Наиболее неблагополучными районами региона стали Энгельсский, Духовницкий и другие.

Заместитель руководителя ГБНУ «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии» отметила, что за 11 месяцев 2019 года в Саратовской области выявлено 46 случаев бешенства.

Учреждения региона обеспечены запасом лекарств и вакцин против этого заболевания на 1,5–2 месяца работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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