Саратов от снега и наледи чистят 241 человек и 206 машин
Сегодня, 17 декабря, Саратов от снега и наледи 206 единиц техники и 241 человек — сотрудники МБУ «Служба благоустройства города» и «Дорстрой».
- Ночью в городе работали порядка 200 спецмашин, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Как отметили чиновники, особое внимание в работе уделяется уборке пешеходных зон и территориям, прилегающим к административным зданиям, рынкам и другим социально значимым объектам.
Также в Саратове работают горячие линии, по которым можно задать вопросы по этой теме:
- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;
- Волжский район 659-695;
- Заводской район 659-871;
- Кировский район 659-872;
- Ленинский район 659-873;
- Октябрьский район 659-874;
- Фрунзенский район 659-876.
ИСТОЧНИК KP.RU