Саратов от снега и наледи чистят 241 человек и 206 машин

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-17T12:09:43+03:00

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Сегодня, 17 декабря, Саратов от снега и наледи 206 единиц техники и 241 человек — сотрудники МБУ «Служба благоустройства города» и «Дорстрой».

- Ночью в городе работали порядка 200 спецмашин, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Как отметили чиновники, особое внимание в работе уделяется уборке пешеходных зон и территориям, прилегающим к административным зданиям, рынкам и другим социально значимым объектам.

Также в Саратове работают горячие линии, по которым можно задать вопросы по этой теме:

- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;

- Волжский район 659-695;

- Заводской район 659-871;

- Кировский район 659-872;

- Ленинский район 659-873;

- Октябрьский район 659-874;

- Фрунзенский район 659-876.

ИСТОЧНИК KP.RU