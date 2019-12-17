В Саратовской области ищут пропавшего 35-летнего Алексея Иванова

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-17T11:27:59+03:00

О мужчине ничего не известно 24 ноября

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В Саратовской области ищут 35-летнего Алексея Иванова.

- Мужчина пропал из села Ивановка Хвалынского района 24 ноября, — сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Рост Алексея 170 см, он нормального телосложения, у него темно-русые короткие волосы, серые глаза.

На момент пропажи он был одет коричневую кожаную куртку, черную вязаную шапку, красные спортивные трико.

Если вы знаете местонахождение мужчины, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU