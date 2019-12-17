2019-12-17T11:25:20+03:00
Общество

Регоператор уличил крупный супермаркет «Перекресток» и боулинг-клуб «Шар» в нелегальном обращении с ТКО

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Инспекционная служба Регионального оператора Саратовской области провела рейд по организациям в Энгельсе, уклоняющимся от заключения договора на обращение с ТКО.

В ходе рейда сотрудники посетили магазин «Перекресток» АО «ТД Перекресток», расположенный в одном из торговых центров. Супермаркет игнорирует требования законодательства и не заключает договор с Региональным оператором на услугу по обращению с ТКО. Специалисты передали уведомление ответственным сотрудникам сетевого магазина, следующим шагом станет направление информации в надзорные органы. Уклоняется от заключения договора на обращение с ТКО и спортивно-развлекательный комплекс «Шар» на ул. Ленинградская. Оба объекта пользуются услугами вывоза «отходов, не входящих в состав ТКО» от организации «Экопром», что было зафиксировано инспекционной группой.

Напомним, что юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить договор на обращение с твердыми коммунальными отходами с Регоператором в письменной форме. В соответствии с законодательством, не заключение или затягивание оформления договора не освобождает от обязанности оплаты услуги, в том числе при условии пользования контейнерными площадками общего пользования.

- Наши специалисты методично проводят обследования юридических лиц и выявляют тех, кто уклоняется от заключения договоров. К сожалению, недобросовестные мусоровывозящие компании, полностью осознавая, что их деятельность незаконна, стараются заработать на фактическом нарушении территориальной схемы. Законом установлено обязательство по заключению договоров на обращение с ТКО с Регоператором. Если у предпринимателей вывозят якобы «иные отходы», то это не освобождает от ответственности. Вся информация о выявленных нарушениях передается в надзорные органы, – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

С октября 2019 года вступили в законную силу изменения в постановление Правительства РФ № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами», в соответствии с которыми юридические лица и предприниматели должны в течение 15 дней с момента опубликования установленных тарифов на услугу по обращению с ТКО и текста типового договора направить Регоператору заявку на заключение договора. В случае отсутствия заявки на 16-й день договор считается автоматически заключенным на условиях типового и подлежит оплате потребителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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