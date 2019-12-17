В Саратовской области иностранец хотел откупиться от инспектора 20 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:21 2019-12-17T11:35:31+03:00

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В Балакове Саратовской области осудили 51-летнего иностранца. Его признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.

- Мужчина вместе с приятелями перевозил на арендованном автобусе из Казахстана в Россию и обратно людей. Днем 4 сентября сотрудник автодорожного надзора на посту в Балаковском районе остановил автомобиль и выяснил, что у водителя не было разрешения на международные перевозки, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Не желая быть привлеченным к административной ответственности, иностранец попросил не составлять протокол и предложил вознаграждение в виде 20 тыс. рублей. Должностное лицо отказалось, но настойчивый мужчина все равно передал деньги, тогда инспектор доложил об этом правоохранителям.

Злоумышленника поймали сотрудники УФСБ по Саратовской области.

Иностранец на суде во всем признался. Ему назначили полгода в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU