В Саратовской области за сутки сбили несколько пешеходов
Утренний гололед 16 декабря привел к многочисленным ДТП с участием пешеходов.
В 06:50 у дома №4 по улице Соколовая гора, где находится автосалон, 57-летний водитель на Ford на пешеходном переходе сбил 42-летнего мужчину.
В 07:30 в Аркадакском районе на трассе Балашов — Ртищево 31-летний шофер «Лада-213100» сбил 53-летнего гражданина, который шел по дороге попутно движению транспортных средств.
В 08:07 напротив дома №5а по Лунной улице в Саратове под колеса «Нивы» попала 60-летняя женщина. Она перебегала дорогу вне перехода.
В 14:10 в Балакове, недалеко от дома №39 по улице академика Жук, под колеса Mazda попал 82-летний пенсионер, который также шел через дорогу в стороне от пешеходного перехода.
Все пострадавшие госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU