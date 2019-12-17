2019-12-17T11:11:33+03:00
Происшествия

В Саратовской области за сутки сбили несколько пешеходов

Большая часть из них пострадала под колесами машин утром 16 декабря
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Утренний гололед 16 декабря привел к многочисленным ДТП с участием пешеходов.

В 06:50 у дома №4 по улице Соколовая гора, где находится автосалон, 57-летний водитель на Ford на пешеходном переходе сбил 42-летнего мужчину.

В 07:30 в Аркадакском районе на трассе БалашовРтищево 31-летний шофер «Лада-213100» сбил 53-летнего гражданина, который шел по дороге попутно движению транспортных средств.

В 08:07 напротив дома №5а по Лунной улице в Саратове под колеса «Нивы» попала 60-летняя женщина. Она перебегала дорогу вне перехода.

В 14:10 в Балакове, недалеко от дома №39 по улице академика Жук, под колеса Mazda попал 82-летний пенсионер, который также шел через дорогу в стороне от пешеходного перехода.

Все пострадавшие госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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