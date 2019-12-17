В домах в центре Саратова отключили отопление

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-17T10:31:55+03:00

Без тепла остались четыре улицы

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В центре Саратова сегодня, 17 декабря, энергетики отключили отопление на нескольких улицах.

Как сообщает портал Teplo.energy, тепла в домах нет из-за ремонта на трубопроводе по улице Киселева.

Отопление отключено на улицах Большая Казачья, 12, 14, 30, Вольская, 54, 56, 58, Киселева, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 27, 3, 36, 40, 41, 43, 5, 6, 64/66, 68а, 7, 9 и Московская, 83.

Ремонт закончится ориентировочно сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU