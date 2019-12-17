2019-12-17T10:31:55+03:00
Общество

В домах в центре Саратова отключили отопление

Без тепла остались четыре улицы
Ольга Симонова
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В центре Саратова сегодня, 17 декабря, энергетики отключили отопление на нескольких улицах.

Как сообщает портал Teplo.energy, тепла в домах нет из-за ремонта на трубопроводе по улице Киселева.

Отопление отключено на улицах Большая Казачья, 12, 14, 30, Вольская, 54, 56, 58, Киселева, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 27, 3, 36, 40, 41, 43, 5, 6, 64/66, 68а, 7, 9 и Московская, 83.

Ремонт закончится ориентировочно сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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