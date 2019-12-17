На проспект Кирова завезли новые лавочки и кашпо

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-17T10:21:04+03:00

Реконструкция шла в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

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На проспект Кирова в Саратове сегодня, 17 декабря, привезли 57 новых лавочек и десять кашпо под мини-кустарники.

- Всего на пешеходной зоне их будет 155 и 17 соответственно, а также поставят 53 урны, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Напомним, реконструкция проспекта шла в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и завершилась в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU