На проспект Кирова завезли новые лавочки и кашпо
Реконструкция шла в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Фото администрации Саратова
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На проспект Кирова в Саратове сегодня, 17 декабря, привезли 57 новых лавочек и десять кашпо под мини-кустарники.
- Всего на пешеходной зоне их будет 155 и 17 соответственно, а также поставят 53 урны, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Напомним, реконструкция проспекта шла в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и завершилась в ноябре.
ИСТОЧНИК KP.RU