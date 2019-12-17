В Саратове мужчина украл из квартиры знакомого валюту и золото на 140 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-17T09:57:58+03:00

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В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 16 декабря, поймала подозреваемого в краже из квартиры.

- В отдел днем ранее с заявлением обратился 25-летний безработный и рассказал, что в период с 12:00 до 14:00 из его квартиры знакомый украл 22 тыс. рублей, 130 евро, 40 долларов США и золотые изделия. Сумма ущерба — 140 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция начала разыскивать 20-летнего ранее не судимого и безработного подозреваемого и на следующий день его поймала.

Правоохранители выписали признавшемуся во всем парню подписку о невыезде, изъяли похищенное и возбудили в отношении него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU