В Балакове девочка обвинила отчима в сексуальном насилии
Мужчина не признал вину
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В Балакове Саратовской области мужчину отправили под суд по обвинению в развращении несовершеннолетней.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стала падчерица обвиняемого.
По версии следствия, с апреля по август 2019 года 40-летний мужчина у себя дома три раза совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 17-летней падчерицы.
После первого раза девочка промолчала, но потом все же пожаловалась отцу. Тот обратился в полицию.
Свою вину мужчина не признал. Дало направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU