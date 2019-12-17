В Балакове девочка обвинила отчима в сексуальном насилии

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-17T10:09:11+03:00

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В Балакове Саратовской области мужчину отправили под суд по обвинению в развращении несовершеннолетней.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стала падчерица обвиняемого.

По версии следствия, с апреля по август 2019 года 40-летний мужчина у себя дома три раза совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 17-летней падчерицы.

После первого раза девочка промолчала, но потом все же пожаловалась отцу. Тот обратился в полицию.

Свою вину мужчина не признал. Дало направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU