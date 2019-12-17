2019-12-17T10:08:38+03:00
Происшествия

Директор фирмы в Саратове оштрафована за сокрытие 5 млн рублей налогов

Она заплатит штраф в 200 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Саратове вынесен приговор по делу об уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновной признана директор коммерческой фирмы по оказанию услуг водоотведения.

В ходе расследования установлено, что с января 2015 по декабрь 2017 года женщина включала в налоговые декларации ложные сведения о совершенных сделках. Это привело к сокрытию более 5 млн рублей.

Свою вину директор общества не признала. Однако суд счел доказательства исчерпывающими. Женщину приговорили к штрафу в 200 тыс. рублей. Также она возместит ущерб государству на сумму 5 297 284 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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