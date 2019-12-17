В Саратове ищут владельца припаркованной на месте коммунальной аварии «Лады»
Специалисты не могут приступить к работам по улице Шарковка, 4 из-за авто
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Коммунальщики ищут владельца «Лады Приора», которая припаркована на месте коммунальной аварии.
- Специалисты не могут приступить к работам по улице Шарковка, 4 из-за автомобиля с госномером Х 408 ВЕ 64, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Всех, кто знает владельца машины, просят позвонить по номеру (8452) 24-65-24.
ИСТОЧНИК KP.RU