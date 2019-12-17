Суд обязал администрацию Саратова установить срок сноса дома на 5-м Лесопильном проезде
Бездействие администрации нарушает права жителей
Изменить размер текста:
В Саратове суд потребовал от администрации города снести аварийный дом в разумные сроки.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, речь идет о здании №49 по 5-му Лесопильному проезду.
Оно было признано аварийным еще в 2015 году. Однако разумный срок демонтажа не установлен.
- Бездействие администрации, определяющее судьбу жилого дома, нарушает не только права его жителей, но и неопределенного круга лиц, поскольку может привести к серьезным последствиям, — отметили в прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU