В Балакове 38 человек эвакуировали из медцентра из-за пожара
Возгорание произошло в отделении реанимации
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В Балакове вчера вечером, 16 декабря, в реанимации одной из больниц загорелся плафон светильника и отделка потолка.
- Сигнал о возгорании в медцентре ФМБА России на улице Трнавская поступил в 21:14. На место выехали семь единиц техники и 28 пожарных, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.
Из здания медучреждения эвакуировали 38 человек, площадь возгорания составила 1 кв. м.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU