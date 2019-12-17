В Балакове 38 человек эвакуировали из медцентра из-за пожара

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-17T09:21:17+03:00

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В Балакове вчера вечером, 16 декабря, в реанимации одной из больниц загорелся плафон светильника и отделка потолка.

- Сигнал о возгорании в медцентре ФМБА России на улице Трнавская поступил в 21:14. На место выехали семь единиц техники и 28 пожарных, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Из здания медучреждения эвакуировали 38 человек, площадь возгорания составила 1 кв. м.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU