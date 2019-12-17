2019-12-17T10:02:42+03:00
Происшествия

Ученик восьмого класса под Балаковом ограбил прохожую и отнял iPhone X

Стоимость похищенного телефона — 60 тыс. рублей
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В полицию Балаковского района обратилась 21-летняя девушка, сообщившая, что вечером 15 декабря у дома №26а по улице Новоселов села Подсосенки неизвестные ограбили ее и забрали принадлежащий ей сотовый телефон iPhone X.

Сумма ущерба оценена в 60 тыс. рублей.

В рамках возбужденного уголовного дела о грабеже в отдел доставили подозреваемого — 14-летнего ученика восьмого класса местной школы. Дорогой телефон у него нашли и изъяли, пока юный Робин Гуд отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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