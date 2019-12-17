В Саратове завершилось открытое первенство по гандболу среди юношей
В Саратове в СК «Строитель» прошло открытое первенство Саратова по гандболу среди юношей 2004-2005 годов рождения.
В соревнованиях приняли участие шесть команд:
1. Саратов-1;
2. Саратов-2;
3. МО УОР №4 (Чехов, Московская область);
4. Волгоград;
5. Башкортостан-1;
6. Башкортостан-2.
Первое место по итогам турнира заняли продолжатели традиций «Чеховских медведей» МО УОР №4 (Чехов, Московская область). На втором месте команда Саратов-1, на третьем — Волгоград. Башкортостан-1, Саратов-2, Башкортостан-2 заняли четвертое, пятое, и шестое места соответственно.
Саратовские команды выступали под руководством Елены Дудукиной и Виталия Галкина. Лучшими игроками в них признаны вратари: в составе Саратов-1 — Никита Осипов, а в составе Саратов-2 — Сергей Гуреев.
ИСТОЧНИК KP.RU