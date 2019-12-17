В Саратове рецидивист не удержался от хищения виски и снова отправился в колонию

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-17T08:52:45+03:00

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В Октябрьском районе Саратова осудили ранее уже привлекавшегося за грабеж 25-летнего местного жителя. Его признали виновным в аналогичном преступлении.

- Утром 23 августа 2019 года мужчина в одном из магазинов города выхватил из рук продавца литровую бутылку шотландского виски и убежал. Сотрудник торговой точки пытался его догнать, но не смог, позже с этим справились росгвардейцы, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Суд приговорил рецидивиста к шести месяцам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU