В Энгельсе женщина украла банковскую карту и оплатила с нее интернет-игры

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-17T08:44:51+03:00

Подозреваемую искали два месяца

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В Энгельсе полиция вчера, 16 декабря, поймала подозреваемую в краже денег со счета.

- Банковскую карту 38-летней потерпевшей украли 10 октября от дома №27 по улице 2-й микрорайон ЗИУ. После этого злоумышленники оплатили интернет-игры на сумму 1 770 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и два месяца устанавливали подозреваемого, которым оказалась 36-летняя ранее не судимая гражданка. У нее забрали карту и выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU